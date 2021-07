Secourisme : une formation en réalité virtuelle à Paris

Apprendre les gestes de premiers secours dans un monde fictif, c'est possible. Une formation d'une heure, ouverte à tous, propose cela grâce à la réalité virtuelle à Paris. Chaque participant s'entraîne sur son propre mannequin après avoir enfilé un casque pour découvrir les bons gestes. "Elle voit une vraie victime qui est en arrêt cardiaque à qui il faut porter secours. Après avoir fait le bilan, elle est train de pratiquer un massage cardiaque en attendant que l'ambulance arrive", explique Benoît Quatrefages, formateur.

Une formation ouverte pour les plus de 15 ans

Anaïs Ponset participe à cette formation pour apprendre les gestes décisifs : "L'atout phare c'est qu'on est complètement immergé et qu'on le vit tout seul." Pour bénéficier de cette formation il faut avoir plus de 15 ans et payer 25 euros alors qu'aujourd'hui, seul un Français sur cinq maîtrise les gestes de premiers secours.