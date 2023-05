Santé : une sage-femme et une infirmière proposent des consultations itinérantes

En Charente-Maritime, un camping-car a été transformé en salle de consultation itinérante. Reportage à bord de ce cabinet médical ambulant à Marans, près de La Rochelle.

Deux fois par semaine, elles sillonnent les routes de Charente-Maritime à bord de leur camping-car, aménagé en cabinet médical. À son bord, Valérie Pigeau, sage-femme, et Emily Aimard, infirmière. Grâce à ce véhicule, le binôme peut aller au plus près des patients. "Un certain nombre de femmes ne sont plus suivies au niveau gynécologique, par un manque de moyens, de professionnels", constate Valérie Pigeau, sage-femme à l’hôpital de La Rochelle (Charente-Maritime), qui a lancé le dispositif "Santé en mouvement".

1 000 personnes en sept mois

Ce matin-là, direction Marans, une commune rurale de 4 500 habitants. Trois médecins généralistes sont installés, mais très peu de spécialistes. En ce jour de marché, les deux professionnelles de santé s’installent sur la place des Halles, lieu idéal pour aller à la rencontre des habitants. Pour une retraitée de 68 ans, pour qui chaque déplacement est un exploit, cette initiative est indispensable. Le projet, financé par l’ARS, ou encore la ville de La Rochelle, espère se pérenniser. En sept mois, près de 1 000 personnes ont déjà bénéficié du dispositif.