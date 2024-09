Santé : une femme retrouve la parole grâce à une greffe de larynx

C’est une prouesse médicale inédite en France : après 20 ans de silence total, les médecins ont pu redonner la parole à une femme grâce à une greffe du larynx.

Une femme ne pouvait plus parler depuis 20 ans, après un accident cardiaque qui a endommagé son larynx. La voix est encore fragile, mais Karine a fait d’énormes progrès grâce à une greffe il y a tout juste un an. "Je suis plus indépendante. Parce qu’avant, je dépendais toujours de quelqu’un, pour téléphoner, pour prendre des rendez-vous", raconte la femme. Le larynx est un organe situé au-dessous de la gorge, un tube d’à peine 10 centimètres qui permet de parler, de respirer et de manger. Ses filles n’avaient jamais entendu le son de sa voix.

27 heures d’opération

L’opération a duré 27 heures et a été menée par douze chirurgiens qui se sont relayés nuit et jour, une première en France, avec des résultats très encourageants. Reste encore à régler quelques difficultés pour s’alimenter. La voix, elle, devrait s’améliorer d’ici un an. Un travail quotidien à la fois physique et psychologique. En France, deux greffes de larynx devraient encore être réalisées dans les toutes prochaines années.