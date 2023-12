Santé : une étude alerte sur l'excès d'alcool chez les jeunes

Selon un sondage publié lundi 18 décembre par la Ligue contre le cancer, la majorité des parents seraient prêts à faire goûter de l'alcool à des mineurs. L'association rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, y compris avec modération.

Déboucher une bouteille de vin ou trinquer une bière la main est une habitude de plus en plus répandue en France, et surtout de plus en plus tôt. Selon un sondage d'OpinionWay publié lundi 18 décembre, commandé par la Ligue contre le cancer, 70% des Français trouvent "acceptable" de faire goûter de l'alcool à des mineurs. Pire, 30% seraient même prêts à en donner à des enfants de moins de 15 ans. L'association tire la sonnette d'alarme à l'approche des fêtes de fin d'année.

Emmanuel Macron accusé de complaisance

Des pourcentages alarmants alors que les boissons alcoolisées sont responsables de 49 000 décès chaque année en France, mais aussi de 28 000 nouveaux cas de cancers par an. Alors qu'un défi qui consiste à ne plus boire d'alcool pendant le mois de janvier est en train de se normaliser dans l'Hexagone, le gouvernement, lui, rechigne encore à soutenir cette initiative. Les associations de lutte contre les addictions accusent Emmanuel Macron de complaisance envers la filière de l'alcool.