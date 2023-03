Santé : une dixième vague de Covid-19 en France

Le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur la situation, mercredi 29 mars, sur le plateau du 12/13.

La France serait au début d'une dixième vague de Covid-19. "On est à 8 000 cas par jour, on est bien loin des 62 000 qu'il y avait eu lors du dernier pic. Ce début progressif s'explique aussi parce qu'on a quatre fois moins de gens qui se font tester que lors de la dernière vague", explique le Dr Damien Mascret, médecin, journaliste France Télévisions, présent sur le plateau du 12/13, mercredi 29 mars. Grâce à la vaccination ou à la contamination, la population est aussi mieux immunisée.

Plus de 20 décès par jour dus au Covid

Il faut toutefois rester prudent. "Il y a quand même 400 hospitalisations par jour de patients avec le Covid. Ça veut dire aussi des personnes qui vont aller en réanimation et plus de 20 décès par jour du Covid", poursuit le médecin. Plus de la moitié des plus de 60 ans n’ont pas fait leur deuxième rappel de vaccin et vont être plus vulnérables. Enfin, même si les contaminations sont celles du variant Omicron, un autre variant, plus dangereux, pourrait émerger.