Santé : un tiers des Français souffrent d'anxiété ou de dépression à cause de la crise sanitaire

Sur 2 000 personnes interrogées, 31 % souffrent d'état anxieux ou dépressif, selon une enquête réalisée par Santé publique France depuis mars 2020. De plus, 9 % ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année écoulée. Un bilan constaté par Charlotte Kayes, psychologue clinicienne, qui reçoit 30 personnes par semaine. La moitié d'entre elles consulte pour des problèmes d'angoisse liée à l'épidémie de Covid-19. "Il va y avoir un après qui va être assez difficile, à mon avis, avec beaucoup de gens qui vont rester dans cette anxiété", explique Charlotte Kayes.



"Ça me déprime d'être confinée"

Mathilde, 11 ans, est rentrée au collège cette année. Une étape importante dans la vie d'une enfant, mais que les circonstances ont troublée. Mathilde a de plus en plus de mal à vivre le confinement et l'école à la maison. "À un moment, j'ai même perdu la notion du temps, même là, je serais même incapable de dire si on est un mardi ou un jeudi, tellement les jours se ressemblent (...). Ça me déprime d'être confinée parce qu'on sait ce qui nous attend, et ça se trouve, ça va durer longtemps", déplore-t-elle.