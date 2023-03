Santé : un baptême de parapente pour redonner le sourire à des enfants malades

Près de Menton, dans les Alpes-Maritimes, de jeunes enfants atteints de maladie grave ont pu découvrir les sensations du parapente. Un bol d’air pour eux comme pour leurs familles.

Pendant quelques instants suspendus dans le ciel de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), ils sont libérés du poids de la maladie. Raphaël Rougon et Lola Mazzini, 11 ans luttent tout deux contre un cancer. Vue d’en haut, la vie paraît plus légère et plus intense. Au moment de poser les pieds à terre, la tête est encore dans les nuages. “C’était trop bien, magnifique”, savoure Lola. “Magique”, commente de son côté Raphaël.

“Ça lui donne du courage pour affronter la maladie”

Pour les parents de Raphaël et Lola, un peu inquiets pendant le vol, cette activité est une parenthèse enchantée. “Ça lui donne du courage pour affronter la maladie, l’hôpital, les traitements et beaucoup de courage pour continuer à se battre”, souligne la mère de Raphaël. Un bol d’air grâce au soutien des bénévoles de l’association “Plus de sport”. Lors du week-end des 4 et 5 mars, une quinzaine d’enfants et leurs familles ont pu profiter de ce moment d’évasion.