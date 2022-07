Santé : sur l'Île d'Aix, un médecin recherché pour l’été

Une ombre au tableau en ce début d’été pour l’île d’Aix (Charente-Maritime) : le cabinet médical attend un remplaçant, car le docteur habituel a dû s’arrêter pour raison de santé, alors que se profilent les deux mois les plus intenses de l’année. Seuls les premiers soins peuvent être assurés par les pompiers ou l’infirmière. Le maire de l’île a contacté les conseils de l’Ordre des médecins de toute la région, passé des coups de fils, lancé des appels sur les réseaux sociaux. Sans réponse pour l’instant, malgré la mise à disposition d’un logement avec vue sur mer et d'un salaire très intéressant.



Les jeunes médecins et les retraités sont les bienvenus

"Il y a une prime importante de permanence des soins données par l’ARS, plus les actes. Et il faut savoir qu’il y beaucoup d’actes puisqu’il y a 2 000 résidences secondaires et principales et entre 2 000 et 6 000 personnes par jour qui viennent durant l’été", détaille Patrick Denaud, maire de l'île d’Aix. Les médecins en fin de formation ou les retraités sont même acceptés.