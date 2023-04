Santé : selon une étude, les enfants passent trop de temps devant les écrans

Malgré les avertissements, le temps passé par les tout-petits devant les écrans ne cesse d'augmenter. Les précisions avec Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mercredi 12 avril.

Une enquête de Santé publique France dévoile que le temps passé par les petits devant les écrans ne cesse d'augmenter. "En moyenne 49 minutes à 2 ans, 1h09 à 3 ans et demi et 1h23 à 5 ans et demi", souligne le médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, mercredi 12 avril. "Mais pire encore, quand on regarde la proportion qui respecte la recommandation 'pas d’écrans avant 3 ans', seulement 15% des enfants de 2 ans sont dans ce cas", indique-t-il.



Des effets négatifs sur la santé de l’enfant

Ce phénomène est dangereux, "parce que ça augmente le risque de surpoids et d’obésité à l'âge de 2 ans, comme l'a montré une étude australienne", explique Damien Mascret. "Ensuite, le temps passé. Plus on passe de temps [devant les écrans], plus il y a un retard de langage", poursuit-il. "Ce qui est important, c’est de regarder avec l’enfant, de lui parler, d’interagir", conclut le médecin.