Santé : rire a des effets bénéfiques sur le cœur et le cerveau

Rire est bon pour le moral, mais aussi pour la santé physique. Le médecin et journaliste Damien Mascret explique pourquoi sur le plateau du 13 Heures.

De nouvelles études attestent que rire est bon pour la santé ? "D'abord, rire est très bénéfique sur le plan du système cardiovasculaire. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont montré que ça diminue le risque de maladies cardiovasculaire et notamment le risque d'AVC (accident cardiovasculaire cérébral). Par rapport à ceux qui rient tous les jours, ceux qui ne rient que 1 à 5 jours par semaine, bref presque tous les jours, ont un risque accru de 12 %. (…) Et le pire, c’est ceux qui ne rient jamais. Leur risque d’AVC augmente de 60 %", explique Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. De plus, "ceux qui rient tous les jours diminuent leur risque de déclin des fonctions cognitives du cerveau (Alzheimer et autres) de 16 %" et même de 22 % pour les femmes.

Réduire l’anxiété et la dépression

Rire contribue aussi à réduire l’anxiété et la dépression grâce à "la sécrétion des endorphines, les morphines naturelles du cerveau, ce qui augmente le bien-être, mais aussi réduire la sécrétion des hormones de stress comme le cortisol", poursuit Damien Mascret. Même un rire forcé, qui se repère en regardant les muscles autour des yeux, peut diminuer la tension artérielle, d'environ 0,5 point, et une baisse d'environ un quart des hormones de stress. Une pratique encouragée par le "yoga du rire" qui s’est installé dans plusieurs pays. "Mais vous pouvez aussi regarder un film ou un spectacle comique ou passer du bon temps avec vos amis", conclut Damien Mascret.

