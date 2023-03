Santé : quels sont les effets des perchlorates sur la santé ?

Les perchlorates peuvent avoir une incidence sur la santé. Le journaliste et médecin Damien Mascret explique dans quel contexte, sur le plateau du 12/13 de France 3.

Les munitions de la Première guerre ont pollué l’eau. Le journaliste et médecin Damien Mascret explique les conséquences sur la santé, sur le plateau du 12/13 de France 3. "A priori c’est inquiétant de penser que dans ces boues prélevées dans la région de l’Argonne, il y a des perchlorates", commence-t-il. Selon lui, "il faut souligner, et c’est plutôt rassurant, que les perchlorates ne sont ni cancérogènes ni mutagènes". En outre, "l’ANSES a fixé des seuils de sécurité avec des marges très larges ce qui veut dire que même lorsqu’ils sont un peu dépassés temporairement ça ne pose pas de problème pour la santé".

Des risques pour les femmes enceintes

Toutefois, "l’ANSES a fixé des seuils différents pour les femmes enceintes et les nouveaux nés et ça n’a pas par hasard", affirme-t-il. En effet, le risque existe pour ces femmes. "C’est lié aux hormones thyroïdiennes, des hormones très importantes qui sont fabriqués à partir de l’iode ingérée, par la thyroïde, cette glande qui se trouve juste en dessous de la glotte", explique Damien Mascret. "Les perchlorates, s’il y en a trop dans l’eau qu’on boit, peuvent bloquer l’incorporation de l’iode et donc diminuent la fabrication des hormones thyroïdiennes", conclue le journaliste.