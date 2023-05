Santé : quels sont les bienfaits du rire ?

Des chercheurs japonais ont démontré les bienfaits du rire sur notre santé. Présent sur le plateau du 12/13, lundi 15 mai, le docteur Damien Mascret décrypte cette étude.

Le rire serait bénéfique pour la santé. "Des chercheurs japonais qui ont suivi 12 165 personnes âgées de 65 ans et plus pendant six ans ont remarqué que ceux qui rient souvent ont un risque de démence […] diminué de 16%", introduit le journaliste et docteur Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, lundi 15 mai. A contrario, ceux qui rient rarement sont plus sujets aux AVC. "Ceux qui rient tous les jours sont ceux qui ont le moins de risque. […] Ceux qui rient souvent, 1 à 5 jours par semaine, +12%, ceux qui rient rarement +27% et ceux qui ne rient jamais +60% de risques d’AVC", détaille le professionnel de santé.

Des améliorations notables

Il assure que "tout part du cerveau". "Rire fait baisser le taux de cortisol, l’hormone de stress et d’anxiété. Ensuite, rire augmente des hormones de bien-être, comme les endorphines, une sorte morphine fabriquée par notre cerveau. Tout cela fait baisser la tension, relaxe les artères et diminue les douleurs", décrypte Damien Mascret. Le rire permet une amélioration de l’humeur, de la mémoire, de l’estime de soi et de la créativité.

