Santé : que cachent les additifs alimentaires ?

Les additifs alimentaires permettent de colorer, d’épaissir, de conserver plus longtemps les produits. Comment sont-ils fabriqués, et présentent-ils des risques pour la santé ?

E471, E385, E417… Les Français consommeraient en moyenne 4 kilos d’additifs alimentaires chaque année. Qu’il s’agisse de colorants ou de conservateurs, ils se cachent dans les bonbons, les boissons, de nombreux produits transformés. Le marché de ces additifs représente 120 milliards d’euros. En France, près de 339 additifs naturels ou de synthèses sont autorisés. Parmi eux, certains garantissent une qualité sanitaire, il faudrait se méfier de certains autres et de leurs mélanges.

Privilégier les listes courtes

"On n’a pas étudié l’influence de ces 339 additifs à long terme chez l’homme et on n’a pas étudié l’effet cocktail", avertit Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive et durable à l’INRA. Selon lui, "même un additif isolé qui ne dépasse pas la dose maximale autorisée peut devenir délétère en interaction avec d’autres additifs". L’expert conseille aux consommateurs de privilégier les listes d’ingrédients les plus courtes.