Santé : pourquoi de plus en plus de Français sont touchés par les allergies au pollen ?

Durée de la vidéo : 1 min.

France 2

Article rédigé par N.Boubetra, E.Bach, S.Lisnyj, L.Hauville - France 2 France Télévisions 13 Heures

Les pollens sont de retour et les allergies qui vont avec. De plus en plus de Français sont concernés. Quelle en est la cause ? Explications.

Toux, gonflement des yeux... À dix ans, Soline Le Roux est déjà asthmatique à cause des pollens. Comme elle, les Français souffrent de plus en plus de ces allergies, particulièrement présentes en ce moment. Quasiment toute la France se trouve en alerte rouge. 82 départements sont touchés par ces pollinisations plus précoces, plus longues et qui surviennent de plus en plus tôt. Selon le ministère de la Santé, près d'un tiers des Français en souffre.

La pollution augmente l'allergie au pollen "Ce qui est clair, c'est que ce sont les modifications alimentaires, les polluants atmosphériques avec notamment la pollution automobile, le réchauffement climatique, tout ça va faire qu'on va avoir une ambiance qui va augmenter l'allergie des pollens", explique le Dr Nathalie Lambert, pneumologue et allergologue-pédiatre. Les pollens devraient rester présents sur toute la France jusqu'à fin juillet.