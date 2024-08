Santé : non, le vin rouge ne soigne pas l'arthrose

Deux chercheurs français ont testé les vertus anti-inflammatoires du resvératrol, une molécule contenue dans le vin rouge, et le résultat est assez décevant.

L'efficacité d'une consommation (modérée) de vin rouge pour lutter contre l'arthrose est une croyance très répandue. Il suffit pour s'en convaincre de voir les résultats quand on tape "arthrose + vin rouge" dans un moteur de recherche. L'étude qui paraît mercredi 14 août dans la revue PLOS (Public Library of Sciences) Medecine va donc décevoir beaucoup de monde : non, le vin rouge ne guérit pas l'arthrose.

Deux chercheurs français ont testé les vertus du resvératrol, une molécule contenue dans le vin rouge qui avait tout pour plaire : anti-inflammatoire, anti-oxydante et antalgique. Trois propriétés a priori efficaces pour combattre l'arthrose du genou, une maladie douloureuse qui touche dix millions de Français et pour laquelle il n'existe aucun traitement efficace. Les deux médecins ont donc donné des pilules de resvératrol ou un placebo à des volontaires. Résultat : le complément alimentaire réduit bien la douleur, mais de 15% seulement, et le placebo a exactement le même effet.

"L'effet est important, mais si je vous donnais du placebo ce serait pareil. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est si l'effet s'amplifie si on augmente la dose deux fois, trois fois, six fois..." Un des auteurs de l'étude, le rhumatologue François Rannou à franceinfo

En attendant de tester d'autres doses de resvératrol, les chercheurs poursuivent leurs essais. Ils tiennent deux autres pistes prometteuses pour lutter contre l'arthrose du genou : un vaccin contre l'hormone impliquée dans la destruction du cartilage, et l'embolisation des minuscules artères qui alimentent le genou.