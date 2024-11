Santé mentale : quand les maladies psychiques touchent les adolescents

En France, de plus en plus d'adolescents souffrent de troubles psychiatriques, résultat notamment d’une surprotection parentale. À Poitiers (Vienne), une unité spécialisée à ouvert ses portes à France 2.

En France, plus de 1,5 million d’enfants et d’adolescents souffrent de problèmes psychiques. Chaque jour à Poitiers (Vienne), trois à quatre adolescents se présentent aux urgences psychiatriques. C’est le cas de Nathan, 15 ans. L’adolescent souffre d’une dépression, conséquence notamment du harcèlement scolaire. Après avoir quitté les urgences, il rejoint l’hôpital de jour de la ville pour cinq jours de soin intensif. Ici, moins d’un jeune sur trois prend des antidépresseurs.

Des méthodes créatives

Le personnel privilégie les ateliers d’art et de musique et les jeux de société pour chercher les origines du mal-être. Souvent, les enfants concernés sont "victimes d’agressions sexuelles, de violence physique ou de harcèlement", explique Vanessa Violet, infirmière à l’HDJ. Et parfois, ce sont les enfants les plus protégés qui deviennent des adolescents fragiles.

