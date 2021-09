Santé : les ventes de prothèses auditives en forte augmentation

F. Vallet, L. Campisi, W. KamliL. Le Moigne, C. Brunet, C. De Chassey, D. Mascret

Comme Marie-Thérèse Agosthino, une retraitée portant des prothèses auditives, des milliers de Français ont pu profiter de la réforme du "reste à charge zéro" pour remplacer ou obtenir un équipement pour mieux entendre. Cette aide apporterait de nombreux patients supplémentaires. Mais cette réussite a un prix pour la sécurité sociale : 194 millions d'euros d'aides, et ce, seulement pour le premier semestre.

L'audition, un indicateur majeur de santé

Invité sur le plateau du 20 Heures de France 2, le Dr Damien Mascret est revenu sur le dépistage des problèmes d'audition. L'audition baisse à partir de 60 ans, et cela ne fait qu'empirer avec l'âge : près d'une personne sur deux a des problèmes d'audition à 75 ans. Certains signes peuvent aider à détecter ces soucis, comme l'augmentation du volume de la télévision ou les difficultés de repérer l'origine d'un bruit. Il est donc important de consulter le plus vite possible pour deux raisons : "Bien souvent il existe des traitements. Et une des causes moins connues, c'est que c'est une des raisons principales du déclin du cerveau", explique l'expert santé.