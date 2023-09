Santé : les seniors sont les plus touchés par les hausses de tarif des complémentaires, selon une étude

Ils déboursent en moyenne 5% de plus cette année pour une couverture en "garanties renforcées". Une augmentation importante mais bien plus faible que celle attendue pour l'an prochain.

Une hausse de plus pour cette année : celle des complémentaires santés. Selon l'étude annuelle de Meilleurtaux assurances, les plus de 60 ans subissent la hausse la plus importante cette année. Ils doivent débourser en moyenne près de 5% de plus que l'an dernier.

Très concrètement, pour une couverture en "garanties renforcées", cela représente un surcoût de 3 032 euros en moyenne sur l'année. Et cela varie fortement selon les départements. Ce chiffre dépasse les 3 300 euros dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône et atteint même un peu plus de 4 000 euros en Île-de-France.

La hausse sera encore plus importante l'an prochain

Si cette hausse est importante, elle reste "modérée", préviennent les auteurs de cette étude qui expliquent que l'augmentation devrait dépasser les 10% l'an prochain. Cela s'explique d'abord par le vieillissement de la population. Mais il faut aussi regarder du côté de l'impact de la réforme "100% santé" totalement déployée depuis 2 ans. Elle propose une offre sans reste à charge en optique et prothèses dentaires et auditives.

Cette réforme est en grande partie financée par les complémentaires santé, et le gouvernement prévoir d'élargir le dispositif aux prothèses capillaires et aux fauteuils roulants dès le 1er janvier 2024, ce qui va engendrer d'autres coûts.