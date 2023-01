Santé : les médecins libéraux prolongent la grève

Lundi 2 janvier, les médecins libéraux poursuivent leur grève et manifesteront jeudi prochain partout en France. Le mouvement, entamé le 26 décembre dernier, est largement suivi dans les villes, mais aussi en zone rurale.

À Limogne-en-Quercy (Lot), la grève des médecins continue cette semaine du 2 janvier. Le docteur Gabrielle Hengy a ainsi rejoint le mouvement "Médecins pour demain" né sur les réseaux sociaux avec un mot d’ordre : défendre la profession libérale. Elle dénonce la surcharge de travail qui a un impact sur les patients. "On a des patients qui sont de plus en plus lourds à soigner et en fait, il n’y a plus de place à l’hôpital pour les faire hospitaliser. Donc c’est des patients qu’on doit voir plus souvent, donc le travail est de plus en plus difficile et chronophage", explique-t-elle.



Une manifestation prévue à Paris

Les principaux syndicats de médecins ne s’associent pas à ce mouvement. Cependant, la population se montre compréhensive. "Le problème vient surtout du fait qu’on n'a pas formé assez de médecins pendant beaucoup d’années avec le numerus clausus", pense un riverain. Les médecins demandent le doublement du tarif des consultations. Pour l’heure, ils n’ont pas reçu de réponse du gouvernement. Ils seront donc jeudi prochain à Paris pour manifester.