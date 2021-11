Santé : les kinésithérapeutes débordés face à la vague de bronchiolite

La bronchiolite fait son retour en France et touche de nombreux nourrissons. En conséquence, de nombreux kinésithérapeutes sont submergés.

Les nourrissons s'accumulent dans les cabinets de kinésithérapeutes depuis plusieurs semaines en raison de la bronchiolite, une maladie virale qui s'attaque aux bronches des bébés. Les nourrissons doivent subir des pressions physiques sur le thorax afin de libérer leurs bronches. Des gestes techniques et précis, qui sont répétés de plus en plus souvent dans les cabinets des spécialistes. "Depuis deux mois maintenant, j'ai 20, 25 enfants par jour", confie Sandrine Pourvoyeur, kinésithérapeute.

Une épidémie en avance

Selon la praticienne, l'épidémie serait en avance de plusieurs semaines, ce qui expliquerait la forte affluence en ce mois de novembre dans les centres médicaux, ainsi que dans les hôpitaux. En France, près de 1 400 enfants en bas âge ont dû être hospitalisés en raison de l'infection virale durant la semaine du 8 novembre. Le fait d'avoir été fortement protégés des virus en 2020 les ont rendus plus fragiles. Pour éviter la contamination, les gestes barrières demeurent une priorité.