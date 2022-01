Santé : les délais pour se rendre chez l’ophtalmologiste sont toujours trop longs selon une étude

L’un des soins qui reste difficilement accessible à la campagne, et même en ville, ce sont les soins ophtalmologiques. Selon une récente étude, 6 Français sur 10 doivent attendre plus de 4 mois pour accéder à ces soins. Sur le plateau du JT, la journaliste Saada Soubane, nous parle en détail de problème.

Selon une étude qui a été révélée il y quelques semaines, "le délai médian pour obtenir un rendez-vous est de 26 jours. Mais ce chiffre masque une grande disparité entre les régions. Pour voir un praticien à Paris, il faut attendre 20 jours, en Lozère, c’est 193 jours, c’est-à-dire plus de 6 mois !", détaille la journaliste Saada Soubane.





Des alternatives sont possibles

Pour tenter de palier à ces disparités, les opticiens souhaitent étendre leurs champs d’action. Un opticien peut en effet "détecter des troubles de la vision comme la myopie et proposer des solutions pour les corriger : il vend des lunettes ou des lentilles par exemple". Ces professionnels de la vue peuvent aussi organiser des rendez-vous avec un ophtalmologiste directement depuis leur magasin grâce à la télé consultation. Mais ces mesures sont loin de satisfaire toute la profession, les ophtalmos affirmant qu’ils "sont de plus en plus nombreux à s’installer : 253 nouveaux praticiens en 2019 et 2020 contre 150 en 2018".