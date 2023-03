Santé : les cancers du pancréas sont en forte progression

Article rédigé par D. Mascret

Le cancer du pancréas est de plus en plus répandu, ce qui inquiète les spécialistes. Le point, lundi 13 mars, sur le plateau du 12/13 avec le journaliste et médecin Damien Mascret.

Le cancer du pancréas, avec 14 000 cas chaque année, est en passe de devenir la troisième cause de mortalité par cancer. Il enregistre une augmentation de 2,6% chez les hommes, et 3,2% chez les femmes, alors que les autres cancers sont plutôt stables. "Il y a des facteurs de risques connus : le tabagisme, le surpoids, l’obésité, et bien sûr des prédispositions génétiques", indique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent, lundi 13 mars, sur le plateau du 12/13. Difficile à diagnostiquer Ce cancer est difficile à diagnostiquer : 60% sont d’emblée découverts au stade métastatique, un sur trois n’est pas opérable au moment du diagnostic, car trop étendu. Les symptômes d’alerte ne sont par ailleurs "pas très spécifiques". Parmi eux, la perte d’appétit, l’anorexie, l’amaigrissement de plusieurs kilos, les douleurs abdominales, notamment sous le sternum, ou encore la jaunisse et le diabète. Le taux de survie à cinq ans est seulement de 11 %.