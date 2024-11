Santé : les "boosters de testostérone" fonctionnent-ils vraiment ?

C'est devenu une méthode tendance sur les réseaux sociaux : booster sa testostérone pour avoir plus de muscles ou de désir sexuel. Mais peu d'études confirment l'efficacité de ces produits.

Pour augmenter son taux de testostérone, des coachs sportifs et influenceurs prônent pour la plupart des compléments alimentaires (vitamine D, zinc, magnésium) ou des cocktails surprenants. Ces ingrédients et minéraux sont facilement trouvables en ligne sur les sites d'influenceurs sportifs célèbres ou en pharmacie. Chez l'homme, la testostérone est naturellement sécrétée par les testicules. Elle détermine certains caractères sexuels masculins et joue aussi sur la production de spermatozoïdes, la libido et la croissance des muscles.

Des risques pour la santé des hommes

Le zinc est connu pour aider à maintenir un bon niveau mais ne l'augmente pas directement. Quant à la prise de vitamine D, une étude a bien montré une augmentation du taux, mais ne concernait que des hommes en surpoids. Selon la chirurgienne urologue Charlotte Methorst, "en général, les compléments alimentaires ne sont pas nécessaires sauf si on a des régimes très privatifs". Elle souligne que certains produits "vont avoir un risque pour tous les hommes, en particulier sur les hommes jeunes, sur la fertilité". Derrière la promesse d'une virilité exacerbée, se cache surtout un juteux business.

