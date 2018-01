Santé : le vrai du faux sur la scoliose

La scoliose est une déformation que l'on doit prendre très au sérieux. Sur le plateau de France 2, Anthony Jolly démêle ce mardi 23 janvier le vrai du faux des idées reçues qui circulent sur cette maladie. Ne se déclare-t-elle qu'à l'adolescence ? "C'est faux. Alors, elle touche principalement les jeunes, mais elle concerne aussi 10% des plus de 65 ans. Deux causes : la scoliose apparue adolescente n'a pas été prise en charge assez tôt. [...] Mais la scoliose peut aussi apparaître à l'âge adulte suite à une détérioration des vertèbres ou à une maladie osseuse", explique le journaliste de France 2.

Les filles huit fois plus touchées que les garçons

Autre a priori : la scoliose concerne plus les filles que les garçons ? "Là, c'est vrai. À l'adolescence, les filles sont huit fois plus touchées que les garçons. Et cela reste un mystère pour les spécialistes", explique encore Anthony Jolly. Enfin, un cartable trop lourd ou encore une mauvaise posture sont-ils responsables de la scoliose ? "C'est une croyance bien tenace, mais là aussi, c'est faux", assure le journaliste.

