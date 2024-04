Santé : le programme "Équilibre" expérimenté dans trois régions pour soulager les infirmiers

Des centaines d'infirmières libérales ont manifesté pour demander une revalorisation de leurs tarifs de base, mercredi 4 avril, à Paris. Une expérimentation visant à les payer à l'heure, plutôt qu'à l'acte est menée dans trois régions. France Télévisions a suivi un infirmier à Lille, dans les Hauts-de-France.

Entrer dans l'intimité des gens, et les soigner, est le quotidien de Mathieu Ferrant, infirmier libéral et volontaire du programme Équilibre, alors que des centaines d'infirmières ont manifesté à Paris jeudi 4 avril, pour demander une revalorisation de leurs tarifs de base. Depuis quatre ans, il est rémunéré à l'heure, et non plus à l'acte. Ce qui lui permet de passer plus de temps chez ses patients. S'il était payé à l'acte, la toilette prendrait une vingtaine de minutes. Chez l'une de ses patientes, âgées de 103 ans, elle dure 50, car Mathieu Ferrand souhaite l'inciter à accomplir elle-même certains gestes. "On va la guider pour qu'elle conserve son autonomie", précise-t-il.

Des économies pour l'Assurance maladie

Matthieu Ferrant est passé de 60 à 40 patients par jour. L'Assurance maladie le paye 54 euros brut de l'heure, avant charges et impôts. Pour lui, c'est une hausse de rémunération. Après quatre ans d'expérimentations dans trois régions, le bilan est positif, et l'Assurance maladie fait des économies. Avec la nouvelle prise en charge, un patient coûte 4 809 euros par ans, contre 6 432 euros pour une prise en charge conventionnelle.