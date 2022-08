Santé : le ministère instaure un comité de veille d'anticipation des risques sanitaires

Alerter le gouvernement en cas de nouveaux risques épidémiques, c'est la mission du nouveau comité de veille d'anticipation des risques sanitaires. Institué dès le soir du dimanche 31 juillet au Journal Officiel, le comité sera composé de 19 membres, dont 17 scientifiques et 2 représentants des patients et des citoyens. Leur identité devrait être connue dans les prochains jours, selon le ministre de la santé. "Je vais mettre en place un Conseil scientifique à peu près équivalent, mais quelque chose qui va être indépendant, transparent dans ses avis et qui va pouvoir être extrêmement réactif. Une petite équipe commando de scientifiques de très haut niveau", a ainsi déclaré François Braun.

La fin du Conseil scientifique

Les membres du comité seront nommés pour deux ans et leur mandat sera renouvelable une seule fois. Contrairement au Conseil scientifique créé pour suivre l'évolution du Covid-19, ce nouveau comité sera chargé d'une veille générale sur les risques sanitaires. D’après Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, le comité permettra une approche plus large "avec des spécialistes de santé humaine, animale et de l'environnement". Autre différence, tous les avis du comité seront désormais rendus publics. Le comité doit aussi être pérenne. Le conseil scientifique était prévu uniquement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il prend fin dès dimanche soir.