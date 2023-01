Santé : le jeûne intermittent permet-il de maigrir ?

Selon une étude américaine, jeûner ne ferait pas maigrir. Le journaliste et médecin Damien Mascret explique, mardi 24 janvier, sur le plateau du 12/13, comment mincir durablement.

Le jeûne intermittent serait réputé pour ses bienfaits, et notamment pour perdre les kilos en trop. Il a pour principe de grouper ses repas sur une période de huit heures dans la journée, et de ne pas manger le reste du temps. "On s'est aperçu, en suivant des gens pendant plus de six ans, qu'il n'y avait aucune variation du poids quand on applique cette méthode", indique le Dr. Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau du 12/13, mardi 24 janvier.

Ne pas jeûner pour combattre le cancer

Pour maigrir durablement, il faut suivre trois règles. "Réduire sa quantité calorique dans la journée. La deuxième règle, c'est qu'il ne faut pas avoir faim (…) et puis la troisième règle, c'est qu'il faut faire de l'exercice", rappelle le médecin. Enfin, utiliser le jeûne contre le cancer est inutile et dangereux. "Non seulement, on n'aura pas d'efficacité en prévention pour éviter des cancers, mais on n'aura même pas de surplus d'efficacité des traitements du cancer", conclut le Dr. Damien Mascret.

Parmi Nos sources :

Jeûne et poids

Jeûne et cancer

Maigrir sans lutter (Livre)

Liste non exhaustive.