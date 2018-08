Santé : le grand succès des ventouses

Souleymane Cissokho, boxeur médaillé aux JO de Rio (Brésil) en 2016, est devenu un fervent partisan de la méthode des ventouses. Pratiquant un sport nécessitant un entraînement particulièrement exigeant, il doit mettre l'accent sur les soins et la récupération, notamment juste avant et juste après un combat. Chez son ostéopathe, s'il a droit aux traditionnelles manipulations, il se voit également affublé d'une bonne vingtaine de ventouses réparties sur ses jambes et son torse. Cette pratique ancienne est revenue à la mode ces dernières années.

"Je me sens beaucoup plus léger"

"Je sens un relâchement, je me sens beaucoup plus léger, et lorsqu'il enlève les ventouses, je sens beaucoup moins les courbatures", explique Souleymane Cissokho. Cette méthode améliore en effet l'afflux sanguin et mobilise les tissus sous-cutanés, améliorant de façon marquante les lésions musculaires ou tendineuses, qui touchent particulièrement les athlètes de haut niveau.

