Santé : la pleine lune a-t-elle vraiment un impact sur le sommeil ?

Dort-on réellement moins bien les soirs de pleine lune ? L’équipe de "Vrai ou Faux" s’est penchée sur la question.

La pleine lune est depuis des siècles la source de plusieurs mythes. L’un des plus connus serait qu’elle troublerait notre sommeil. "J’ai l’impression de moins bien dormir, d’être plus excité, plus éveillé", assure un homme. De nombreux scientifiques ont tenté de vérifier cette croyance populaire. L’une des dernières études a été menée en 2021, par un groupe de chercheurs américains et argentins.

Des résultats qui font débat

Ils ont observé plusieurs communautés, des grandes villes jusqu’aux zones isolées d’Argentine. Ils concluent que les gens se couchent plus tard à l’approche de la pleine lune, et dorment moins longtemps. En cause selon eux, la lumière lunaire, qui perturberait l’horloge interne, qui régule les cycles de sommeil. Les résultats sont toutefois à prendre avec des pincettes, selon l’association française de l’information scientifique. Pour en savoir plus, l’équipe de "Vrai ou Faux" a rencontré une neurologue.

