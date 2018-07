Santé : la contre-attaque des homéopathes

C'est un nouvel épisode dans la guerre entre les médecins homéopathes et la médecine classique. À l'origine, une tribune signée par 124 professionnels de santé qui affirment que l'homéopathie n'est en rien scientifique et qu'elle fait partie des thérapies alternatives, inefficaces et dangereuses. "Ces médecins nous reprochent d'être des charlatans et de manipuler nos patients qui seraient crédules", estime Dominique Jeulin-Flamme, médecin homéopathe et membre du syndicat.

Les homéopathes portent plainte auprès du conseil de l'ordre

Les homéopathes ont donc décidé de porter plainte auprès du conseil de l'Ordre pour non-respect du code de déontologie. Mais pour les signataires de la tribune, l'homéopathie n'a aucun fondement scientifique prouvé. Selon eux, elle ne devrait pas être prescrite et encore moins remboursée par la sécurité sociale. En France, de nombreuses facultés de pharmacie ou de médecine proposent de suivre un diplôme universitaire d'homéopathie.

