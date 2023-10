Santé : la baisse de la prise en charge des frais dentaires inquiète les patients

Durée de la vidéo : 2 min

N. Tabouri, C. Wormser, A. Dupont, M. Beaudouin, J. Martinez

Comme prévu, le taux de prise en charge des soins dentaires a diminué : le reste à charge passe de 30 à 40 %. Quelle conséquence sur la facture et sur la mutuelle ? Explications.

Depuis le 15 octobre, l’Assurance maladie ne rembourse plus que 60 % des frais dentaires, au lieu de 70. Le reste sera pris en charge par la mutuelle, pour ceux qui en ont une. La nouvelle inquiète les patients. "Ce n’est pas du luxe. On a tous le droit de pouvoir manger correctement", dit l’un d’eux. "On va se priver de quelque chose pour pouvoir se faire soigner", déplore un autre.

500 millions de dépenses annuelles en moins

La baisse de 10 % des remboursements représente 500 millions de dépenses annuelles en moins pour l’Assurance maladie. La somme sera désormais à la charge des mutuelles, qui répercuteront la dépense dès 2024 sur les cotisations. L’Assurance maladie assure que les 500 millions d’euros économisés serviront à mettre en place des mesures de prévention à l’égard des plus jeunes. Si les augmentations de cotisations devraient osciller entre 9 et 11 %, la note sera encore plus salée pour les 2,5 millions de Français sans complémentaire santé.