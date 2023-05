Santé : l’intelligence artificielle, grand soutien des médecins

L’IA vient de plus en plus en aide aux docteurs pour découvrir des maladies, mais aussi pour trouver le traitement adapté à chaque patient. Pour autant rassurez-vous, jamais un ordinateur ne les remplacera, comme le dit le docteur et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20, jeudi 18 mai.

L’intelligence artificielle pourrait révolutionner la médecine, d’abord pour des diagnostics difficiles. “Il y a plus de 8 000 maladies rares identifiées et on en découvre chaque semaine, comment voulez-vous qu’un médecin puisse les connaître toutes”, questionne le docteur et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20, jeudi 18 mai. Les IA permettront aussi de faire des diagnostics plus précoces. “Une IA vient de réussir à diagnostiquer une maladie de Parkinson à partir d’une goutte de sang, 15 ans avant les premiers symptômes”, explique le docteur.

Les médecins malgré tout irremplaçables

Et il sera aussi peut-être possible d’améliorer les traitements. “En réanimation, par exemple, une IA vient de montrer après un apprentissage sur plus de 3 000 dossiers de malades, qu’elle était capable de suivre simultanément 277 paramètres d’un malade, pour optimiser son traitement d’heure en heure”, rapporte Damien Mascret. Elles permettent aussi de savoir quand il faut commencer un traitement et quand il faut l'arrêter, des choix délicats en réanimation. Mais l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer les médecins “L’aspect humain des soins, l’attention à l’autre, l’empathie, la prise en compte de la fragilité des malades : tout cela est irremplaçable”, souligne Damien Mascret.

Les médecins seront accompagnés d’intelligences artificielles avec lesquelles ils pourront échanger et qui seront des super-assistants numériques. Pour autant, “la décision, donc la responsabilité, restera dans les mains des médecins”, conclut le docteur.

