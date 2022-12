Santé : des pénuries de Doliprane dans les pharmacies

Mardi 6 décembre, de nombreuses pharmacies sont en proie à des pénuries de Doliprane pour enfants. La situation est compliquée et les patients pâtissent de ces ruptures de stocks.

Ella doit faire face à des bronchiolites à répétition. Pour la soigner, le médecin a prescrit à l’enfant de huit mois du Doliprane. Or, il est bien difficile d’en trouver dans les pharmacies, mardi 6 décembre. "C’est de plus en plus difficile. On est obligé, soit de faire plusieurs pharmacies ou, soit parfois, on abandonne", déplore le père d'Ella. Ce médicament est devenu un véritable indispensable pour les enfants.



De nombreuses épidémies

Cette pénurie tombe particulièrement mal puisqu’avec les nombreuses épidémies comme la grippe ou la bronchiolite, la demande de Doliprane pour enfants est élevée. "Le Doliprane sirop, c’est carrément extraordinaire, je n’en ai plus aucun et j’en vends entre 150 et 300 par mois", remarque un pharmacien. En ce qui concerne les Doliprane pour adultes, il y en a moins qu’à l’accoutumée et des rationnements sont mis en place pour ne pas avoir de pénurie.