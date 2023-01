Santé : comment éviter la sédentarité au travail ?

Comment lutter contre la sédentarité, une des dix principales causes de décès dans le monde, notamment lorsqu’on passe la journée au bureau ? Présent sur le plateau du 12/13, lundi 16 janvier, le journaliste et médecin Damien Mascret répond.

Une nouvelle étude s’est penchée sur la question de la sédentarité, notamment lorsqu’on a passer sa journée au travail. Une des premières solutions intermédiaires est de "marcher régulièrement quand on est au travail", rapporte Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, lundi 16 janvier. Pour cela, il faut "se lever toutes les 60 min ou toutes les 30 min, soit pour marcher 1 minute, soit pour marcher 5 minutes", poursuit-il.



Faire baisser sa tension



Selon l’étude des chercheurs de l’université Columbia de New-York (Etats-Unis), cela permettrait de faire baisser sa tension artérielle. "En revanche, pour se sentir moins fatigué et en meilleure forme, ça ne suffit pas", précise Damien Mascret. "Ça ne suffit pas non plus pour un meilleur équilibre du taux de sucre dans le sang, la glycémie (...). La seule stratégie vraiment efficace c’est de marcher 5 minutes toutes les heures. Pas facile, mais bénéfique", conclut-il.