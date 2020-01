Royaume-Uni : elle attend son 22è enfant pour 2020 !

La plus grande famille d’Angleterre s’agrandit. A 44 ans, Sue Radford attend son 22ème enfant.

Les fêtes de Noël en famille, vous en avez soupé ? Tout le monde n’est pas de cet avis… En ce début janvier, impossible d’échapper aux sempiternels vœux de début d’année.

La plus grande famille d’Angleterre s’est pliée à l’exercice. Sur son compte Instagram, elle annonce la couleur : « une année des plus excitantes nous attend ». Et à raison, puisque pour la 22è fois en 30 ans, la tribu Radford s’agrandit.

Sue et son mari Noel, respectivement âgés de 44 et 48 ans, ont annoncé la nouvelle sur leur chaîne You Tube en octobre dernier. Dans une vidéo dépassant largement le million de vues, leurs fans avaient déjà pu assister à l’échographie, et partager les pronostics de la fratrie sur le sexe du bébé.

La famille Radford s’est fait connaître au Royaume-Uni après avoir participé à une émission de télé-réalité « 17 kids and counting ». Exposer son quotidien sur les réseaux sociaux est ensuite devenu sa spécialité.

Logistique toujours

Les machines, les repas, les activités périscolaires… voilà le lot de tous les parents. Mais chez les Radford, faire les courses relève parfois de l’épopée. En témoigne cette vidéo sur l’organisation de la dernière chasse aux œufs de Pâques.

D’après le Daily Mail, en 2017, les Radford faisaient déjà trois lessives par jour, consommaient quotidiennement 18 litres de lait, 3 de jus et 3 boîtes de céréales au petit déjeuner !

11 filles et 10 garçons

Sue avait 14 ans lorsqu’elle a mis au monde son premier enfant. Aujourd’hui, l’aîné a 30 ans, la cadette 2 ans à peine. Avec 11 filles et 10 garçons dans la maisonnée, le couple, qui vit près de Manchester, avait annoncé en 2018 que leur 21ème bébé serait le dernier de la fratrie. Avec l’arrivée de leur 12è fille en avril prochain, une seule certitude, 2020 sera riche en surprises.