Retour de la Coqueluche en France : "Chez les bébés, cela peut aller jusqu'à l'asphyxie", avertit le médecin Damien Mascret

Avec cinq fois plus de cas qu'en 2023, l'épidémie de coqueluche bat des records en France. Sur le plateau du 20H, mardi 25 juin, le médecin et journaliste Damien Mascret met en garde les parents face à cette "maladie bactérienne très contagieuse", qui peut être mortelle chez les nourrissons.

La coqueluche fait son grand retour dans l'Hexagone. Quelque 5 800 cas ont été recensés en France depuis le début de l'année, soit cinq fois plus qu'en 2023. Les laboratoires croulent sous les demandes de test PCR. La coqueluche peut être grave, explique le médecin et journaliste Damien Mascret dans le 20 Heures du mardi 25 juin.

Les femmes enceintes doivent se faire vacciner

Et pour cause, "c'est une maladie bactérienne qui est très contagieuse et qui donne des longues quintes de toux, en particulier chez les bébés, cela peut aller jusqu'à l'asphyxie", développe-t-il. "On comprend qu'il y ait déjà eu 46 hospitalisations depuis le début de l'année", pointe Damien Mascret, ajoutant que "quatre décès de nourrissons" sont déjà survenus.Un seul mot d'ordre pour faire face : la vaccination. "Avant six mois les nourrissons ne sont pas protégés puisqu'ils commencent leur schéma vaccinal à deux mois", il est donc nécessaire "que les femmes enceintes se fassent vacciner", recommande Damien Mascret.

