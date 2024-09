Reportage Un labo élève des poux (et cherche le meilleur moyen de s'en débarrasser)

C'est parfois la mauvaise surprise de la rentrée. Après quelques jours d'école, des poux se sont peut-être invités sur la tête des enfants. Comment se débarrasser de ce fléau ? Un laboratoire y travaille, à l'université de Tours, c'est le seul en France. Une scientifique y teste tous les produits anti-poux actuellement sur le marché.

Cela fait 20 ans que Berthine Toubaté étudie les poux, et donc, en élève. Elle en sort quelques-uns parmi les milliers qui se trouvent dans une étuve de son laboratoire. "C'est une femelle, elle mesure de 2 à 3 mm, explique-t-elle. Et comme le pou se déplace comme un crabe, il peut aller devant, derrière, sur le côté en nous faisant toujours face." Si vous venez de vous gratter la tête, c'est normal, c'est un réflexe chez tous les interlocuteurs de Berthine Toubaté : "Dès que je parle des poux ou dès que les gens voient ce que je fais, ils se grattent la tête. Mais c'est psychologique ! C'est dans la tête que ça se passe, c'est juste dans la tête."

Berthine Toubaté étudie les poux depuis 20 ans au sein de son laboratoire. (SOLENNE LE HEN / RADIO FRANCE)

Et contrairement aux idées reçues, explique Berthine Toubaté, les poux, ça ne vole pas et ça ne saute pas. Cette ingénieure de recherche à l'université de Tours est, comme elle le dit, leur "pire ennemie". Son travail consiste notamment à tester tous les produits anti-poux sur le marché, souvent à la demande des industriels. "Là, on a des orifices, dit-elle en montrant un pou, ce sont les orifices respiratoires. Et c'est par là justement qu'agissent les produits puisqu'ils bouchent ces orifices." Ce qui les asphyxie. "Les derniers essais, c'était à peu près une vingtaine de produits, se remémore la scientifique. Sur une vingtaine de produits, il y en a peine quatre ou cinq qui sortent leur épingle du jeu et qui tuent poux et lentes à la fois."

Berthine Toubaté ne donne pas de nom de marque, mais prodigue quelques conseils : préférez ainsi les produits anti-poux à base de silicone. La chercheuse explique aussi que certains produits à base d'huile de coco ou de produits cristallisants peuvent être efficaces. Mais surtout, oubliez les remèdes de grand-mère. "On dit par exemple que la mayonnaise ou le vinaigre tuent les poux. J'ai fait les tests, ça ne marche pas du tout." Berthine Toubaté n'hésite pas à sortir régulièrement de son laboratoire pour aller traquer les poux sur les têtes des enfants, dans les écoles. Elle répond aussi aux questions des parents qui la contactent.