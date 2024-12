Reportage Don de sang : à Paris, une collecte soutenue par deux influenceurs pour mobiliser les plus jeunes

Battre le record d'Europe de la plus grande collecte de sang : c'est l'objectif d'un marathon de don organisé par l'établissement français du sang depuis jeudi 28 novembre et jusqu'à dimanche soir. La collecte est organisée dans les salons de l'Hôtel de ville de Paris. Plus de 4 000 personnes sont attendues.

Pour battre ce record, l'EFS bénéficie du soutien de deux jeunes influenceurs : Arkunir et Farès Bichard ont mobilisé leur large communauté sur les réseaux sociaux. De quoi faire affluer une vague de jeunes gens dont la plupart viennent donner leur sang pour la première fois. Sous les immenses lustres de l'Hôtel de ville, Gaylord se relève après la collecte et direction la collation. À 19 ans, il n'est pas venu par hasard : "J'ai vu l'information passer sur les réseaux. Comme j'étais avec un ami, on s'est dit qu'on venait tous les deux et ça s'est très bien passé donc je suis très content."

"Inciter un maximum de notre communauté"

Derrière cet appel sur les réseaux sociaux, deux influenceurs : Arkunir et Farès Bichard, l'un star de X (ex-Twitter), le second surtout streameur sur la plateforme Twitch. Un projet qui tenait particulièrement à cœur à Farès Bichard : "Je suis ambassadeur de l'EFS, j'ai ma création de contenu, je suis infirmier à côté... On a la chance d'avoir une audience, on a la chance d'avoir des gens qui nous suivent. C'est un peu rendre au monde ce que le monde nous a donné que de faire des actions comme celle-ci et d'inciter un maximum de notre communauté à venir avec nous."

"C'est un moment convivial et surtout c'est exceptionnel." Farès Bichard à franceinfo

Une opportunité en or pour l'établissement français du sang. Guillaume du Chaffaut en est le directeur général : "C'est un public important pour nous. Aujourd'hui, ils sont déjà nombreux, on a 30% de nos donneurs qui ont moins de 30 ans, c'est beaucoup, c'est un peu plus que leur part dans la population générale. Mais on a besoin, sans cesse, de nouveaux jeunes qui viennent donner leur sang, qui viennent donner leur plasma. Ce sont évidemment des causes qui parlent aux jeunes parce qu'ils sont très engagés pour les autres. Il faut juste savoir le dire avec leurs mots, avec leurs médias et les convaincre de venir."

Le studio de stream en direct sur la plateforme Twitch, 30 novembre. (ALEXIS ARADES / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"C'est très important qu'ils viennent"

Utiliser les codes des jeunes, c'est ce qui a marché avec Marie, 23 ans : "Ça fait longtemps que j'ai donné la première fois. Je me suis dit pourquoi ne pas recommencer. C'est un bon geste et là, en plus, le fait qu'ils veulent battre le record d'Europe, je me suis dit pourquoi ne pas y contribuer."

Et ils sont des centaines comme elle. Alexia, huit ans d'expérience à l'EFS est ravie : "Ça fonctionne. On voit une mobilisation des jeunes et c'est ce qui est super. C'est très important qu'ils viennent." Le tout, désormais, c'est de fidéliser ce nouveau public. Gaylord a son avis : "Les docteurs qui nous encadrent m'ont super bien expliqué. Ils m'ont fait un cours sur les globules rouges, le plasma, les plaquettes... Il y a beaucoup d'encadrants qui passent et qui sont très rassurants. Pour quelqu'un de très jeune comme moi, c'est génial. Je suis prêt à le refaire." Et il pourra à nouveau donner son sang déjà dans 8 semaines. Il faut 17 000 dons de sang par jour pour couvrir 100% des besoins en France.