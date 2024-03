Reportage Dans les coulisses de la campagne de prévention pour le dépistage du cancer colorectal

Courriers, invitations via Ameli, SMS ou encore coups de fil : vous avez peut-être été contactés par la Sécurité sociale, au cours du mois de mars, dans le cadre d'une vaste campagne de prévention contre le cancer colorectal organisée par l'Assurance Maladie et l'Institut national du Cancer. Une centaine de conseillers ont été spécialement recrutés et formés pour convaincre les personnes vulnérables de se faire dépister, parmi les Français âgés de 50 à 74 ans. Et pour cause : en France, deux tiers des malades touchés par ce type de cancer ne se font pas dépister.

"Je vous appelle dans le cadre de la prévention pour le dépistage du cancer colorectal, est-ce que vous auriez cinq minutes à m'accorder ?" Dans les bureaux de la caisse d'assurance maladie d'Evreux, une vingtaine de conseillers enchaînent les coups de fil, casque vissé sur les oreilles. Dans leurs listings, uniquement des assurés qui n'ont pas de médecin traitant, peu de revenus, et qui participent rarement aux dépistages.

"J'ai finalement pris rendez-vous hier"

"Alors, je vais vous dire tout de suite : on n'a pas d'ordinateur, ni internet, tous ces machins... Donc on avait un peu laissé tomber", explique l'homme au bout du fil. Jusqu'à ce qu'il reçoive un SMS pour l'avertir du coup de fil de la CPAM, ce qui a servi de déclic. "J'ai relu le truc, j'ai vu que le médecin pouvait nous donner un kit, et j'ai finalement pris rendez-vous hier pour en prendre pour ma femme et moi".

"Mais le test du cancer colorectal et la coloscopie, c'est deux choses différentes ?", demande un autre assuré. Parfois, la conseillère doit expliquer en détail le processus. "Oui, c'est deux choses différentes", répond-elle avant d'expliquer plus en détail.

Pour éviter que les conseillers ne tombent sur des gens qu'ils connaissent, chacune des sept plateformes dédiées à ce dépistage pour public fragiles passe des coups de fil dans un autre département. Le problème est d'arriver à joindre les personnes qu'ils doivent appeler : "Bonjour, vous êtes sur la messagerie de..." Beaucoup de ces appels atterrissent sur des boîtes vocales.

"On a à peu près 60 % des appels émis qui n'aboutissent pas." Milène Bastien franceinfo

"Sur les 40 % d'appels aboutis, au cours desquels on peut dérouler notre script et promouvoir ces actions de dépistage et convaincre les assurés, on a quand même une bonne moitié d'entre eux qui nous répondent favorablement", tempère la responsable du plateau de la CPAM de l'Eure, Milène Bastien. Les conseillers leur indiquent la marche à suivre pour le dépistage du cancer colorectal : il suffit de se procurer un kit chez son médecin, son pharmacien, ou même en ligne, et de prélever ses selles, à la maison avant de renvoyer l'échantillon par la Poste.