Remaniement du gouvernement d'Elisabeth Borne : Aurélien Rousseau, nouveau ministre de la Santé se défend des accusations de conflits d'intérêts

Alors que sa femme, Marguerite Cazeneuve, est la numéro deux de la Caisse d'assurance maladie, Aurélien Rousseau assure qu'il se déportera des sujets l'activité de son épouse.

Peut-on être ministre de la Santé quand son épouse est la numéro 2 de la Caisse nationale d'Assurance-maladie (Cnam) ? C'est l'une des questions soulevées par de nombreux internautes et relevée par l'association Anticor depuis l'annonce de la nomination d'Aurélien Rousseau au poste de ministre de la santé, jeudi 20 juillet. L'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne est marié à Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée Cnam depuis mars 2021. Un poste qui a éveillé des soupçons sur de possibles conflits d'intérêts au ministère.

Selon la note juridique du secrétariat général du gouvernement, citée par la Cnam vendredi dans un communiqué, le risque de conflit d'intérêts est, a priori, écarté. Sous réserve des conclusions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), "les exigences d'impartialité qui s'appliquent aux membres du Gouvernement ne s'opposent nullement à ce que le conjoint de la directrice déléguée de la CNAM soit ministre de la Santé. Dans l'hypothèse d'une telle nomination, il appartiendrait en revanche à l'intéressé de préciser à la Première ministre qu'il se déporte de toute décision qui concernerait la situation personnelle de sa conjointe au sein de la Cnam".

Par ailleurs, la HATVP "se prononcera dans les prochains jours sur les éventuels mécanismes de déport à mettre en place par le nouveau ministre de la Santé et de la prévention", assure l'Assurance-maladie vendredi.

Un passage de Marguerite Cazeneuve chez McKinsey

Dès l'annonce de sa nomination, Aurélien Rousseau s'est défendu de tout "sujet juridique" auprès du Monde, assurant qu'il se déportera "de toute décision individuelle qui pourrait éventuellement la concerner (...) Elle n'a pas attendu que je sois à Matignon pour y être et pas plus que je sois ministre non plus", a-t-il ajouté.

Marguerite Cazeneuve, dont le frère, Pierre Cazeneuve, est député Renaissance des Hauts-de-Seine, et le père, Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget à l'Assemblée, a également travaillé en tant que conseillère au sein du cabinet McKinsey entre 2013 et 2014. Elle fut ensuite conseillère chargée de la protection sociale à Matignon et à l'Elysée entre 2020 et 2021.

Sur le plateau de l'émission Télématin, vendredi matin, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran estime lui aussi que leurs postes ne sont pas incompatibles : "Je ne considère pas que partager sa vie avec quelqu'un qui a la même passion professionnelle que vous et qui connaît très bien les politiques de santé soit un problème".

Il a par ailleurs vanté son expérience de terrain "puisqu'il a dirigé la plus grosse ARS de France en pleine crise Covid". Aurélien Rousseau est déjà mis sous pression par les acteurs de la santé, mais il "aura à coeur de viser la réduction des inégalités de santé", a assuré Olivier Véran.