Pyrénées-Atlantiques : une répétition musicale tourne à l'intoxication dans un collège

La répétition du spectacle de fin d'année a mal tourné pour la cinquantaine de collégiens présents au gymnase d'Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) vendredi 17 mai. Ils ont été pris en plein entrainement de malaises, nausées et vertiges. 13 d'entre eux ont dû être hospitalisés.

L'origine de l'intoxication à éclaircir

"Nous n'avons aucune certitude. On a imaginé la piste alimentaire, mais comme chacun est venu avec son repas ce n'était pas crédible. On a testé le monoxyde de carbone c'était négatif. On a testé l'eau qui était bien chlorée. On n’a pas de certitudes. On est dans l'inconnu", détaille Eddie Bouttera, sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Tous les enfants ont pu regagner leur domicile. Les investigations sur l'origine de l'intoxication sont toujours en cours. Une seconde analyse de l'eau du robinet est attendue. Une cellule d'aide psychologique sera mise en place dans leur collège dès lundi 20 mai au matin.

