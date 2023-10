Punaises de lit : une victime bordelaise raconte son "cauchemar"

Durée de la vidéo : 7 min

Séverine Paraillous a été victime de punaises de lit durant l'été. Cette entrepreneuse, qui vit seule dans son appartement bordelais, raconte son calvaire pour le 12/13 info, jeudi 5 octobre.

Séverine Paraillous, entrepreneuse, vit seule dans son appartement bordelais. Durant l'été, elle a été victime d'une invasion de punaises de lit. Son "cauchemar" a commencé le week-end du 15 août, raconte-t-elle dans le 12/13 info, jeudi 5 octobre. "Au moment de me coucher, j'ai vu quelque chose qui rampait très rapidement sur le lit, donc j'ai compris que ça devait être une punaise", se rappelle Séverine Paraillous.



"J'ai envoyé je ne sais combien de messages pour avoir des devis"

"Il y a une prévention qui est nécessaire, puisque 15 jours avant, j'avais eu plusieurs piqûres dans le dos en ligne, et j'étais allée consulter une pharmacienne. Je lui avais demandé ce que c'était, et on n'avait pas la réponse. Or, c'est quand même très lié à la punaise de lit, le fait d'avoir des piqûres en ligne", explique l'entrepreneuse, appelant ainsi à une meilleure formation chez les professionnels de santé.

Séverine Paraillous explique ensuite avoir eu beaucoup de mal à trouver un professionnel pour s'en débarrasser. "J'ai envoyé je ne sais combien de messages pour avoir des devis", raconte-t-elle, expliquant qu'elle a vite reçu une proposition qui n'était pas certifiée, et qu'elle aurait donc pu être victime d'arnaque. Elle indique avoir dû attendre un mois et demi entre le premier passage d'un professionnel et le fait de pouvoir retrouver une vie normale.