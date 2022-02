BRUT

Après onze ans d'amitié dont cinq à distance, April et Renee vivent désormais ensemble et construisent leur avenir ensemble. Pourtant, elles ne sont pas un couple au sens traditionnel et romantique du terme. Leur relation porte un nom : elles sont partenaires de vie platoniques. "Nous sommes plus que des colocs, nous sommes deux meilleures amies, qui se sont engagées, comme dans un mariage", explique Renee. Cette dernière vivait à Singapour et rejoint April à Los Angeles après cinq ans de séparation.

C'est notamment en 2020, lorsque la pandémie a commencé que les deux acolytes ont commencé à entretenir une relation plus poussée malgré la distance. Elles se sont alors rendu compte qu'elles avaient envie de partager ensemble les moments du quotidien. "Notre amitié est bien plus solide que toutes les relations amoureuses que nous avons eues (...) on a décidé d'arrêter d'attendre un grand amour hypothétique, car on avait déjà cette relation qui nous comblait et nous faisait grandir", confie April.

"On place notre relation avant tout le reste, y compris les gens avec qui on sort"

En commençant à parler de leur partenariat de vie sur TikTok, elles ont vite constaté que beaucoup de gens partageaient le même mode de vie. En montrant leur relation sur les réseaux, elles veulent ainsi montrer qu'il est tout autant important de valoriser des relations qui nous renforcent et nous font du bien. Si les deux partenaires arrivent à entretenir leur relation de la manière la plus saine possible, c'est grâce à la communication. "Honnêtement, c'est la relation la plus stable et la plus épanouissante qu'on ait jamais eue", se réjouit April. "On pense juste que votre partenaire de vie ne doit pas forcément être votre amant", conclut Renee.