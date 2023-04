Vidéo Traiter la dépression par la kétamine

Durée de la vidéo : 3 min.

La kétamine, une drogue psychotrope, est de plus en plus utilisée dans le traitement de la dépression. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, cette substance est associée à une psychothérapie, pour les cas de dépression les plus sévères.

Quand on parle de dépression, les antidépresseurs semblent être le meilleur moyen de traiter cette maladie psychique. Si les antidépresseurs classiques sont régulièrement recommandés, ils agissent souvent sur une longue temporalité, avec des effets visibles autour d’un mois et demi après leur introduction. La kétamine, un antidépresseur d'action rapide, permet justement d’agir rapidement sur les symptômes et d’améliorer parfois en quelques heures l’humeur du patient et la sensation d'être à nouveau capable de contrôler son corps et ses pensées. “Une sorte de trip médicalisé” La kétamine, une molécule anesthésique, crée des dissociations. “Les sujets, par exemple, peuvent avoir la sensation de sortir de leur corps, la sensation que leurs membres s'allongent, ou rétrécissent. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Alice au pays des merveilles”, explique Hugo Bottemanne, psychiatre à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Durant l'administration de ce psychotrope, le patient, encadré par un médecin et une équipe médicale, va ressentir ces effets dissociatifs évoqués. Associé à une psychothérapie, le patient va pouvoir travailler en profondeur “sur l'ensemble des choses très difficiles, des symptômes très difficiles pour cette personne”. Selon Hugo Bottemanne, cette pratique est une réelle valeur pour les patients “parce qu'ils revivent des expériences qui peuvent être très fortes. Ils ont des images très fortes, ils ont une perspective sur leur passé, sur le futur, sur le présent, qui est un peu modifiée”.