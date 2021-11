BRUT

Cet appartement rempli de déchets, de sacs d'excréments humains et de bouteilles d'urine, Thomas a pour mission de le rendre propre. Nettoyeur de l'extrême, il intervient chez les personnes atteintes du syndrome de Diogène. Et son quotidien, c'est ça...

Thomas est nettoyeur de l'extrême. Depuis cinq ans, il débarrasse et nettoie des logements très encombrés, voire insalubres. Et son chantier du jour, c'est cet appartement de 30 mètres carrés. Première étape : la phase de tri et de préparation. Toutes les poubelles finissent… à la poubelle. Aussi, Thomas et son équipe veillent à bien trier le verre. Une attention toute particulière est accordée aux nuisibles comme les punaises de lit ou les cafards, afin de ne pas les déplacer.

Des consignes particulières

Il a été contacté par la propriétaire de l'appartement, à la suite de l'expulsion de la locataire. "On a reçu des consignes particulières, c'est-à-dire que là, on va devoir retrouver les papiers d'identité, on va trouver tout ce qui est courrier important, documents administratifs, les photos personnelles et le trousseau de clés", explique Thomas. Ici, le constat est clair : la personne qui vivait dans l'appartement était atteinte du syndrome de Diogène, un trouble du comportement qui conduit à négliger son hygiène corporelle et domestique.

" On n'est pas du tout dans le jugement"

Ce genre de scène, Thomas y est confronté quotidiennement. "On n'est pas du tout dans le jugement donc il ne faut pas hésiter à venir nous parler, même si c'est difficile", explique Thomas. Le nettoyeur de l'extrême est en effet conscient de l'isolement de ces personnes.