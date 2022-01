BRUT

Lui, c'est Ado Hypnose alias le Pharaon. Brut l'a suivi dans les rues de Paris où il a testé l'hypnose sur des inconnus. "Première règle : si tu ne veux pas que ça marche, ça ne marchera pas parce que c'est ton cerveau, c'est ton corps. Deuxième chose : il faut que tu imagines, il faut que tu visualises ce que je vais te dire. Et dernière chose : le lâcher prise. Si t'es dans la retenue comme ça, ça passera pas", explique-t-il.

On peut tous être réceptif à l'hypnose : c'est un état naturel que nous avons tous. "Avant de dormir, on rentre en état d'hypnose. Des fois, on est entrain de conduire, on marche ; on a l'impression que c'est passé super vite. Parce que pendant ce temps-là, on est rentré, une fraction de seconde, dans un état d'hypnose", développe Ado Hypenoz.