VIDEO. Et si les jeux vidéo étaient une bonne chose pour la santé ? Explications.

Yann Leroux a étudié les jeux vidéo et ses conclusions sortent de l’ordinaire. "Depuis qu’on étudie les jeux vidéo, c’est-à-dire depuis maintenant, facilement une quarantaine d’années, on n’a pas pu montrer un lien entre les jeux vidéo et des troubles du comportement", explique-t-il.

Il va même plus loin : pour lui, les jeux vidéo peuvent avoir des effets positifs. Il associe la pratique des jeux vidéo à des gains cognitifs, à savoir un meilleur fonctionnement de la pensée. Il associe également cette pratique à des gains émotionnels et affectifs et enfin à des gains sociaux. Selon ce gamer, le joueur "apprend à mieux gérer ses émotions".

Une bonne passerelle pour "construire des relations sociales"

Le jeu vidéo serait également une bonne passerelle pour "construire des relations sociales que ce soit à l’intérieur du jeu" ou encore "autour du jeu vidéo puisque les enfants, les adolescents et les adultes parlent de leurs parties", explique Yann Leroux.

Selon le psychologue, "on préfère la simplification". "On préfère lire ou voir à la télé ou sur Internet que les jeux vidéos suscitent des comportements violents plutôt que de se dire que les comportements violents sont liés à des bases biologiques, à des facteurs sociaux, puis à des facteurs individuels", conclut Yann Leroux.