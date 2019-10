VIDEO. Elle raconte comment l\'Alzheimer a bouleversé sa vie de famille

"Ma grand-mère, c'était la personne la plus sociable de la Terre", confie Anne-Sophie. Sa grand-mère a été diagnostiquée Alzheimer il y a 5 ans et la maladie a bouleversé le quotidien de sa famille. "Dans son répondeur téléphonique, il y avait Anne-Sophie, c'est mon prénom, en premier de la liste, et elle croyait toujours que j'avais essayé de l'appeler", se souvient Anne Sophie.

Le début de sa maladie se caractérisait surtout par des petites pertes de mémoire. "Elle avait organisé une fête de famille, elle n'allait plus se souvenir de l'heure d'arrivée des invités, elle était un peu paniquée, elle était perdue", se rappelle Anne-Sophie. Puis, elle a subi une phase de dégradation importante : "Ça l'a rendue malheureuse." Au fil du temps, les pertes de mémoire sont devenues de plus en plus fréquentes. Mais Anne-Sophie explique toutefois que désormais, elle n'est plus suffisamment consciente pour s'en rendre compte.

"La solitude à deux"

Si une assistante de vie vient tous les jours pour aider le grand-père d'Anne-Sophie dans les tâches quotidiennes, la situation demeure particulièrement difficile pour lui. "C'est un peu la solitude à deux", développe-t-elle. À 25 ans, la jeune femme continue de voir régulièrement sa grand-mère et partage avec elle un maximum de moments de bonheur. "Il faut profiter de la personne jusqu'au bout", estime Anne-Sophie.

En France, 900 000 personnes sont atteintes d'Alzheimer. C'est la quatrième cause de mortalité du pays.