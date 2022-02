BRUT

"Quand j'étais petit, j'ai demandé à mes parents : "Mais vous êtes sûrs que je n'ai pas un cancer ? Parce qu'on n'arrête pas de me le dire..." David a une alopécie depuis l'âge de 2 ans : il n'a plus aucun poil ni cheveux sur le corps. Il doit se confronter aux regards des autres et aux clichés liés à sa pathologie. Il a ainsi commencé à en parler sur TikTok pour expliquer en quoi consiste l'alopécie.

Par exemple, il y a des gens qui "ont une alopécie plus tard dans leur vie, qui ne sont pas prêts." Il essaie, par ses vidéos, "de leur donner un peu plus confiance en eux".