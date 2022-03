BRUT

Ils sont de plus en plus nombreux à décider d'assumer leur acné sur les réseaux sociaux. Audrey, dermatologue, estime que cette tendance est bénéfique.

Audrey alias Dermato Drey est dermatologue et elle constate que de plus en plus de jeunes montrent leur acné sur les réseaux sociaux. Une tendance qu'elle trouve bénéfique alors que le perfectionnisme est souvent "à son paroxysme sur les réseaux sociaux". "Parce que le selfie est devenu un vrai mode de communication et parce que les filtres et les retouches sont omniprésents donc, c'est plutôt sain qu'un peu de réalité revienne dans ce monde qui est essentiellement basé sur l'image", développe-t-elle. En effet, l'acné concerne 80 % des gens dans leur vie.

En tant que dermatologue, Audrey encourage les personnes souffrant d'acné à l'assumer. "Notre rôle est double : d'une part, proposer des solutions pour minimiser l'acné et d'autre part, aider les patients à mieux s’accepter pour moins souffrir de leur acné", précise-t-elle.